Krijtlijnen van circulatieplan Essene zijn uitgezet: wijken worden één grote fietszone

Voor corona ging studiebureau MINT aan de slag met het uitwerken van een nieuw verkeersplan voor de dorpskern van Essene. “Belangrijk daarbij is dat eerst de inwoners bevraagd werden”, zegt burgemeester Walter De Donder (CD&V). “Voetbalclub EMI, de scholen, handelaars en het actiecomité Leefbaar Essene formuleerden suggesties en bezorgdheden waarmee MINT vervolgens aan de slag ging. Tijdens het proces werden de inwoners nog verschillende keren bevraagd. Hierdoor werd er nu tot een plan gekomen dat breed gedragen wordt en wist het studiebureau bij aanvang wat er leefde in het dorp.”

Vlotte doorstroming

Belangrijkste uitgangspunten: veiligheid van de voetgangers en fietsers, de leefbaarheid van de wijken en het besef dat het doorgaand verkeer richting E40 een vlotte doorstroming moet kennen. De Ternatsestraat en de Fooststraat blijven dus doorgangswegen, bedoeld voor doorgaand verkeer. Op deze wegen zal er zeer weinig veranderen. De voorrang van rechts voor wie uit de richting van de Eksterenberg komt wordt wel afgeschaft om sluipverkeer over de Gootberg en de Eksterenberg te ontmoedigen. Ook voor wie uit de richting van de Paddeputstraat komt geldt hetzelfde scenario. De politie zal gevraagd worden of het ok is om meer voorrangen van rechts af te schaffen op de doorgangsweg. Het parkeren op de Ternatsestraat zal ook anders gebeuren. Terwijl er nu vrij geparkeerd kan worden, met soms overlast tot gevolg, zal dat in de toekomst in daarvoor bestemde parkeervakken moeten gebeuren. Om nog voldoende parkeerplaatsen te kunnen aanbieden wordt het perceel Ternatsestraat 51 omgevormd tot een parking. Vanaf deze parking zal ook een doorsteek voor voetgangers en fietsers naar Pelink komen.

Quote De grootste ingreep komt er vermoede­lijk voor de wijken Bocht, Boonhof en Pelink. Deze wijken worden ingericht als één grote fietszone waar ook een snelheids­re­gime van 30 kilometer per uur van kracht is met absolute voorrang voor fietsers

Tot slot zullen er op de doorgangsweg extra markeringen komen als aanduiding van de ruime schoolomgeving. Zo heb je enerzijds De Klimming daar gelegen en anderzijds ook Het Lessenaartje. Bedoeling is om de schoolomgevingen meer zichtbaar en veiliger te maken. Daarnaast wordt het zo ook veiliger voor mensen die zich te voet naar bijvoorbeeld EMI Essene of de parochiezaal verplaatsen.

De knip in de Burgemeester Wambacqstraat in Essene is permanent.

De grootste ingreep komt er vermoedelijk voor de wijken Bocht, Boonhof en Pelink. Deze wijken worden ingericht als één grote fietszone waar ook een snelheidsregime van 30 kilometer per uur van kracht is met absolute voorrang voor fietsers. Concreet gaat het om de straten Horenkensstraat, Klein Kapelleveld, Burg. Wambacqstraat, Kerlemeers, Bocht, Boonhof, Pelink en Parallelweg. Het gemeentebestuur wil zo vooral voor de schoolgaande jeugd een veilige fiets- en wandelomgeving creëeren. Bijgevolg komt er ook een vrachtwagensluis tussen Boonhof en Pelink om te verhinderen dat vrachtverkeer een alternatieve weg zoekt door de woonwijken. De knip tussen Boonhof en de Kerlemeers blijft behouden, net als de tractorsluis in de Molenstraat en de versmalling in de Fooststraat ter hoogte van het Ankerhof.

Subsidies

Het bestuur zal deze ingrepen nu voorleggen aan het Affligems verkeers- en mobiliteitsforum en aan de lokale politiezone TARL. Nadien komen deze zaken ook naar de gemeenteraad. De uitvoer is afhankelijk van de kostprijs van bepaalde werken. Er is 100 à 150.000 euro voorzien, maar voor zeer dure ingrepen zullen subsidies worden aangevraagd en moet er dus een traject doorlopen worden. Bepaalde ingrepen ziet het bestuur graag al bij de start van volgend schooljaar in werking treden.

En dan wordt er nog nagedacht over bijkomende ingrepen. Zo is er sprake om verzinkbare palen op de grens met Asse in de Assestraat en in de Horekensstraat. De grens zou hierdoor tijdens de spitsuren worden afgesloten om sluipverkeer te weren. Dit voorstel moet wel nog met de buurt worden besproken en er volgt ook overleg met de politiezones AMOW en TARL en met het gemeentebestuur van Asse. Tot slot wordt er ook gedacht aan enkele extra ANPR-camera’s in Essene om bijvoorbeeld een digitale vrachtwagensluis te creëeren.

