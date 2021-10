Koppel blijft in cel op verdenking van vergiftigen (schoon)moeder: “We blijven erbij dat het om een zelfmoordpoging ging”

Op 10 en 21 september werd de moeder van de man, die in Affligem woont, telkens om een onduidelijke reden onwel. Op 10 september was haar schoondochter daarbij aanwezig, en die belde de hulpdiensten en reed met haar schoonmoeder naar het ziekenhuis. Haar toestand stabiliseerde en de vrouw mocht opnieuw naar huis.

Op 21 september werd de vrouw opnieuw onwel, maar ditmaal op de openbare weg, waarna ze met een ziekenwagen naar het ziekenhuis werd gebracht. In het ziekenhuis stelden artsen vast dat de vrouw een hoge dosis medicatie had genomen die helemaal niet voor haar bestemd was. Een van de hypotheses van de speurders is dat deze in de spaghetti vermengd werd. Uit het onderzoek bleek vervolgens dat die medicatie afkomstig was van haar schoondochter. Zowel de schoondochter als haar echtgenoot werden daarop van hun vrijheid beroofd en na verhoor door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.