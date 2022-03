Jongeman die verschillende mensen berooft riskeert vier jaar cel

Op 15 augustus 2020 sprak M.S. een vrouw aan in een Affligems park. “Help mij! Eén van mijn vrienden wil zelfmoord plegen aan de vijver”, riep hij naar haar. De vrouw ging poolshoogte nemen, zag twee minderjarigen op een bankje zitten en ging met hen een gesprek aan. Tijdens dat gesprek ontfutselde M.S. haar portefeuille en ging er verschillende aankopen mee doen. De jongeman werd later op bewakingsbeelden herkend.

Seksuele handelingen

Enkele maanden later, In december, bedreigde hij op de trein een minderjarige met een mes en eiste diens geld en Airpods. Tijdens diezelfde treinrit bedreigde hij ook een meisje en eiste van haar seksuele handelingen, maar het meisje ging er vandoor. Op 16 januari 2021 tenslotte vroeg hij een voorbijganger om een briefje van 50 euro te wisselen en toen die voorbijganger zijn portefeuille bovenhaalde, bedreigde M.S. hem met een mes. Hij eiste de inhoud van de portefeuille en dwong de voorbijganger om nog eens 50 euro af te halen.

Vrij

M.S. vloog een tijdje in de cel, maar werd onder voorwaarden vrijgelaten. “Hij heeft geen enkele van die voorwaarden nageleefd en heeft tijdens gesprekken bij de justitie-assistende duidelijk laten blijken dat hij de feiten niet ernstig neemt”, aldus het parket. In de lijn hiermee kwam hij woensdag ook niet opdagen in de rechtbank. Het parket vorderde daarop een effectieve gevangenisstraf van vier jaar. Uitspraak op 4 mei.