Jef is met zijn 101 jaar de oudste inwoner van Affligem

Zelf nam Jef maar al te graag een glaasje champagne in ontvangst om te vieren dat hij de oudste van 13.466 Affligemnaren is. De buren van zijn verdieping, het personeel en zijn familie werden getrakteerd op koffie en mattentaarten. De eeuweling is geboren en getogen in de Daalstraat in Teralfene. Hij liep school in de gemeenteschool om vervolgens in 1936 bij chocoladefabriek Côte d’Or aan de slag te gaan. De Tweede Wereldoorlog tekenden Joseph voor het leven. Hij sloeg bij het binnenvallen van de Duitsers op de vlucht en kon na een drietal maanden terug naar huis, tot hij in 1942 naar Duitsland gedeporteerd werd door de Gestapo. Uiteindelijk kon hij terug in België onderduiken bij familie onder het voorwendsel dat zijn moeder stervende was én dankzij de nodige omkoperij.