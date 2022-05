Inbreker ontkomt na dolle achtervolging en wordt dan ook bij verstek veroordeeld

Affligem Affligem pakt uit met nieuw logo en nieuwe huisstijl: “We gaan voor uniformi­teit en professio­na­lis­me”

Het lokaal bestuur van Affligem neemt voor haar communicatie afscheid van het wapenschild en lanceert een gloednieuw gemeentelijk logo. Al wordt er niet alleen van het wapenschild afscheid genomen. “Zowat elke dienst had intussen al een eigen logo met eigen kleuren uitgewerkt”, klinkt het. “We gaan nu voor uniformiteit. En het moment is goed gekozen, want het was tijd om ons briefpapier te vervangen.”

6 mei