IN BEELD. Age of Love en Stikstof laten eerst festivaldag Rock Affligem ontploffen

“Concent, zeker en vast”, zei voorzitter Christof Desmet ons rond 23 uur. “Op dit moment is er zo’n 2.300 man aanwezig aan de twee podia samen. Dat is al meer dan we verwacht hadden. De dance hall zit voor Age of Love goed gevuld en buiten loopt iedereen warm voor Glints en straks Stikstof.” Het was duidelijk dat het gros van de festivalbezoekers langsgekomen was voor Stikstof met Zwangere Guy. Langs beide kante van het podium stond de weide gevuld, wat bij de andere artiesten opvallend minder was. “Na een week zwaar werken kunnen we dus zeker tevreden zijn”, gaat het verder. “Iedereen snakte naar de start. Die verliep overigens vlot, al waren er enkele kinderziektes die we echter snel konden oplossen of waar een oplossing voorhanden is voor zaterdag.”