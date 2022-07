Huis in Ternatsestraat moet plaatsmaken voor trage weg

Al enige tijd is studiebureau Mint aan de slag om het bestuur bij te staan bij het wegwerken van verschillende mobiliteitsknelpunten in Essene. “Bij het nieuwe circulatieplan voor Essene willen we meer aandacht besteden aan voetgangers en fietsers”, klinkt het. “Fietsroutes en voetwegen moet zoveel mogelijk gesplitst worden van wegen voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens één van de participatiemomenten kregen we te horen dat het huis met nummer 51 langs de Ternatsestraat te koop staat. Voor Mint is deze locatie ideaal om er een doorgang voor fietsers en voetgangers te voorzien. Er is een optie tot aankoop opgesteld, maar de definitieve aankoopbeslissing ligt in handen van de gemeenteraad. Pas na 6 september zal er dus een definitieve beslissing worden genomen.”