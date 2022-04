Herinrichting van op- en afrittencomplex E40 in Affligem start dit najaar

“In het najaar van 2022 start Wegen en Verkeer met de aanleg van een rotonde aan het op- en afrittencomplex van Affligem”, laat de minister via een persbericht weten. “De rotonde zal dienst doen als keerpunt voor het verkeer dat van de snelweg komt en richting Liedekerke wil rijden. Zo wordt de verkeersveiligheid verhoogd en vermijden we files aan het op- en afrittencomplex. Daar was een structurele oplossing voor nodig. De files zijn niet alleen tijdrovend, ze zorgen ook voor gevaarlijke situaties. Daarom investeren we in een nieuwe rotonde die het verkeer vlot en veilig laat doorrijden. Als alles goed gaat, kunnen de werken dit najaar van start gaan. Voor de aanleg van de rotonde voorzien we 600.000 euro. De nieuwe rotonde moet ervoor zorgen dat het verkeer aan het complex vlot en veilig kan doorrijden in alle richtingen. De rotonde komt te liggen aan de noordkant van de snelweg, de kant van Essene. Dit wordt een keerpunt voor wie van de snelweg komt vanuit Brussel en richting Liedekerke wil rijden. Ook wie van Essene komt, moet via de rotonde rijden om de opritten te bereiken. Zo zijn de verkeerslichten niet meer nodig en worden de files vermeden.”