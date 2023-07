Halfuur file op E40 richting Brussel door ongeval in Affligem: weg opnieuw vrijgemaakt

PVDA haalt uit naar Sarah Smeyers (N-VA): “Ze heeft haar job niet gedaan”

“Sarah Smeyers (schepen van Wonen in Aalst, nvdr.) heeft haar job niet gedaan”, zegt PVDA Aalst naar aanleiding van de fraude die recent bij SHM Denderstreek aan het licht kwam. “Wat heeft Sarah Smeyers al die jaren in de raad van bestuur en in het auditcomité gedaan?”