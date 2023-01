Grootschalige oplichting rond Affligem-brouwerij op 1 juni voor rechter

Het gaat om Leo De Smedt, een telg van de bierbrouwersfamilie uit Opwijk. Destijds verkochten Leo De Smedt en zijn vennoot brouwerij Affligem aan de Nederlandse biergigant Heineken. In 2013 ging hij plots bij verschillende mensen - vaak (verre) kennissen - langs met de vraag om een bepaalde som geld te mogen lenen. Hij wilde de brouwerij immers terugkopen. De mensen die hem het geld leenden zagen het nooit terug. Tweede beklaagde is Hans Velle (57), die in het verleden al meermaals veroordeeld werd voor oplichtingspraktijken. Hij wordt door de speurders het brein van deze grootschalige oplichting genoemd. Hij zou het document hebben vervalst - of hebben laten vervalsen - waaruit moest blijken dat De Smedt de brouwerij van Affligem terug kon kopen. De Smedt moest het vuile werk opknappen - gezien zijn bekende naam en zijn vele contacten in de regio.De derde beklaagde is Ronald L. Hij gaf toe dat hij zich op vraag van Velle moest uitgeven als advocaat om zo De Smedt ertoe aan te zetten ‘geld in te zamelen’ bij een aantal slachtoffers. het trio wordt beschuldigd van valsheid in geschrifte, (poging tot) oplichting en De Smedt en Velle ook voor bedrieglijk onvermogen.