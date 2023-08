Vlaams Belang reageert op explosie in Ledebaan: “Herstel de orde, geen grootstede­lij­ke drugsoorlo­gen in Aalst”

In de Ledebaan in Aalst hebben onbekenden afgelopen nacht een zelfgemaakt explosief naar een voordeur gegooid. Vlaams Belang Aalst vraagt aan het stadsbestuur om dringend de orde te herstellen. “Geen grootstedelijke drugsoorlogen in onze stad”, zegt Robin Gouwy (VB).