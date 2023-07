Gerda volgt Marc op als voorzitter van fanfare Katholieke Gilde Hekelgem

Pizzakoe­rier gewond nadat hij uit bocht gaat op E40

Op de E40 in Aalst is woensdagavond een pizzakoerier gewond geraakt nadat hij met zijn voertuig uit de bocht is gegaan ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Aalst. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De wagen raakteaanzienlijk beschadigd.