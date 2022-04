Gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op 29 april

Asse Man (45) doodgesto­ken op feestje in Zellik: 21-jarige opgepakt, tweede verdachte nog spoorloos

Een 45-jarige Moldaviër is zondagochtend om het leven gekomen bij een steekpartij in de Jan Dekinderstraat in Zellik. De feiten speelden zich af in een appartementsgebouw waar een twintigtal personen aanwezig was om te feesten. Een 21-jarige Roemeen werd gearresteerd en wordt verdacht van doodslag. Een derde betrokkene is voortvluchtig. De drie mannen zouden geen bewoners van de appartementen zijn.

