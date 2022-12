Enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten in doodlopend straatje: “Kafka in Affligem”

AffligemOppositieraadslid Jonas Van Vaerenbergh (N-VA) maakt zich zorgen over de foutparkeerders in zijn eigen straat. Hij vreest dat er zich in geval van brand problemen zouden stellen in de doodlopende Calloystraat. “Wees gerust, de brandweer zal die wagens wel wegtrekken indien nodig”, repliceert burgemeester Walter De Donder (CD&V). De gemeente laat er voortaan enkel nog plaatselijk verkeer toe om de parkeerdruk te verlagen, maar dat vinden Van Vaerenbergh en zijn partijgenoot Bert De Roeck onvoldoende.

Het invoeren van enkel plaatselijk verkeer in de doodlopende Calloystraat, een zijstraatje van de Daalstraat in Teralfene, werd tijdens de jongste gemeenteraad behandeld. Intussen werd het bord dat enkel uitgezonderd verkeer toelaat geplaatst. Maar Van Vaerenbergh, die zelf in de straat woont, stemde tegen. “Het grote probleem in de straat is dat de bewoners van een tiental huizen niet beschikt over een oprit, terwijl ze één tot twee voertuigen hebben”, zegt hij. “Hierdoor parkeren ze foutief in de eenvaksbaan: de helft op het voetpad, de andere helft op de straat. Een bord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ gaat dat probleem niet oplossen. Stel dat er iets ernstig gebeurt? Dan zullen de hulpdiensten moeilijk tot zelfs niet tot bij de bewuste woning geraken door de foutparkeerders. Een vrije doorgang van vier meter moet telkens beschikbaar zijn, terwijl die op bepaalde plaatsen maar 3 tot 3,5 meter is. Het is ook gewoon absurd om een doodlopende straat enkel toegankelijk te maken voor plaatselijk verkeer.” Van Vaerenbergh stemde tegen het punt omdat hij van oordeel is dat de gemeente zo het foutief parkeren toelaat.

Bekeuren

Volgens burgemeester Walter De Donder komt de verkeersaanpassing op vraag van enkele bewoners. “Omdat er zich mensen uit omliggende straten komen parkeren”, zegt hij. “Voortaan is de straat enkel toegankelijk voor bewoners, leveranciers en bezoekers en dat maakt dat er opgetreden kan worden tegen de parkeerders die daar niet hoeven te zijn. En wees gerust: in geval van brand zal de brandweer de wagens wel wegtrekken. Het zal ook hij zijn die de straat of toegang blokkeert die in geval van problemen zal moeten opdraaien voor de verantwoordelijkheid. We kunnen uiteraard aan de politie vragen om daar iedere foutparkeerder te gaan beboeten, maar is dat de politiek die we willen voeren? We kunnen van de politie ook moeilijk verwachten dat ze dag en nacht postvatten in de Calloystraat. Er moet tolerantie van iedereen verwacht worden en de politie zal nu ook toezien op het naleven van de algemene verkeersregels.”

Aanleg parking

N-VA’er Bert De Roeck is ook niet helemaal overtuigd van de oplossing die het bestuur voor de problematiek ziet. “Maar er was een veel betere oplossing geweest”, zegt hij. “Achteraan in de straat bevinden zich gronden die eigendom zijn van de federale overheid. Had de gemeente die gekocht dan kon er daar een parking worden aangemaakt voor de bewoners en de bezoekers zodat niemand nog op straat hoefde te parkeren.”

