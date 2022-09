Éindelijk opnieuw Affligemse hop in ons bier: “We begonnen vijf jaar geleden met enkele plantjes. Vandaag zitten we aan tien hectare”

Opwijk GP De Nil zorgt voor verkeers­hin­der op 4 september

Op 4 september staat de Grote Prijs De Nil op het programma, een wielerwedstrijd voor dames en voor junioren in Opwijk. De wedstrijd zorgt ook voor wat verkeershinder in het centrum. Zo geldt er onder meer een parkeerverbod en eenrichtingsverkeer in enkele straten.

29 augustus