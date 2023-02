Eindelijk oplossing voor fileprobleem op afrit E40 in Affligem, maar eerst nog tot juli omleiding volgen

Na vele jaren komt er eindelijk een structurele oplossing voor het fileprobleem op afrit van de E40 in Affligem. De file op de afrit is nog steeds problematisch, ondanks eerdere aanpassingen aan de verkeerslichten. Dat leidde in 2020 helaas nog tot een dodelijk verkeersongeval. De werken aan een nieuw keerpunt starten op maandag 6 maart. Vanaf april volgt het verkeer een omleiding via het complex in Ternat. De werken duren volgens de huidige planning tot begin juli.

Al vele jaren veroorzaakt de situatie op die locatie wrevel en onveilige situaties. Momenteel zijn er bovenop de brug over de E40 twee kruispunten met verkeerslichten. Het verkeer dat vanuit Brussel komt en in Affligem de snelweg verlaat, moet wachten aan de verkeerslichten om linksaf te rijden naar Liedekerke of Hekelgem. De laatste jaren wordt de wachtrij tijdens de avondspits zo lang, dat de afrit volledig volloopt. Om dat te verhelpen, verlengde Wegen en Verkeer verschillende keren de ‘groentijd’ voor dat verkeer. Ondanks de aanpassingen aan de verkeerslichtenregeling, ontstond er tijdens drukke momenten nog altijd veel file op de afrit die vaak tot op de pechstrook van de snelweg reikte. Dat ging vaak gepaard met gevaarlijke situaties op de snelweg en leidde in 2020 helaas ook tot een dodelijk ongeval.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Op de E40 in Affligem gebeurde al een zwaar verkeersongeval ter hoogte van de afrit Affligem. © Mozkito

Een structurele oplossing is dus duidelijk meer dan ooit nodig, maar de uitwerking van de plannen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) sleept al jaren aan gezien er al verschillende bochten werden genomen. Maar er is licht aan het einde van de tunnel: op maandag 6 maart wordt gestart met de aanleg van een nieuwe keerpunt aan de noordkant van de snelweg, de kant van Affligem. Het keerpunt zal voor meer overzicht moeten zorgen en de files aan de kruispunten op de brug tegengaan. Deze werken worden meteen aangegrepen om een nieuwe laag asfalt te leggen op het complex.

In de toekomst rijden er dus twee verkeersstromen via het nieuwe keerpunt: verkeer vanuit Brussel dat richting Liedekerke en Hekelgem rijdt en verkeer vanuit Liedekerke dat de oprit van de E40 naar richting Gent/Oostende neemt. Ook het verkeer vanuit Essene rijdt via het keerpunt om het op- en afrittencomplex te bereiken.

Vier maanden werken

In een eerste fase treft de aannemer voorbereidende werken langs de rijweg, die geen impact hebben op het verkeer. Vanaf april verplaatst de werf zich tijdens een tweede fase naar de rijweg en wordt de Molenstraat (N208) in de richting van Liedekerke afgesloten. De carpoolparking van Affligem blijft in deze fase nog bereikbaar. Richting Liedekerke moet het verkeer omrijden via de E40 in Ternat. Begin juni start de laatste fase waarbij de Molenstraat afgesloten zal worden. Automobilisten zullen dan tijdelijk niet van in de Molenstraat naar de opritten kunnen rijden. Omgekeerd zullen ze ook tijdelijk niet van de afritten of vanuit Liedekerke de Molenstraat kunnen inrijden. De Molenstraat zal wel openblijven voor fietsers.

Volledig scherm Afrit E40 in Affligem. © Mozkito

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.