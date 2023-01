Dit is het verhaal van de echte kolonel Vernaillen uit VRT-serie 1985: “Op röntgenfoto’s zijn nog altijd kleine kogels te zien”

AffligemGisteren ging de VRT/RTBF-reeks ‘1985', over de Bende Van Nijvel in première. De reeks belicht onder meer het verhaal van oud-kolonel Herman Vernaillen (81). Hij en zijn gezin overleefden in 1981 een moordaanslag bij hen thuis in Hekelgem, gepleegd door vier mannen. Onder hen: ex-rijkswachter Beijer en diens kompaan Madani Bouhouche. Naar aanleiding van de arrestatie van Beijer in Thailand gingen we met Vernaillen in gesprek: “Hij zal de kans niet meer krijgen om zelf te schieten.”