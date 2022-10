Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Liedekerke Help mee bij de opmaak van een zacht mobili­teits­plan in Liedekerke

Inwoners van Liedekerke kunnen zich de komende dagen en weken via een enquête uitlaten over de mobiliteit in hun gemeente. Bedoeling is om noden en knelpunten in beeld te kunnen brengen. Alles samen moet het bijdragen tot de opmaak van een zacht mobiliteitsplan, gericht op fietsers en voetgangers.

19 oktober