Dario Matthys is klaar voor eerste schooldag in Affligem.

RESTOTIP: Zomerbar van café JoNa: “Kermis Leerbeek wordt dé afsluiter van de zomer”

Groot feest in Leerbeek (Gooik) volgend weekend, want Kermis Leerbeek staat op de planning. Sander Heim is intussen al één jaar de uitbater van café de JoNa in het centrum, een feestweekend mag dan ook niet ontbreken. Niet alleen wordt goed weer verwacht, je kan er op dat moment ook van genieten met een hapje en cocktail in de hand.