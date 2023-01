Benefiet in Den Bert brengt 26.000 (!) euro op

Den Bert heeft sinds november nieuwe uitbaters, maar een week voor de opening besliste de huisbaas met enkele vrienden een benefiet te organiseren. De organisatoren noemen zichzelf De Esseboys en Benny is in Affligem ook beter gekend als ‘Benne van den Esso’. Halfweg november vonden er twee dagen lang optredens plaats en werd er naast drank ook eten verkocht. Heel wat van de hapjes werden overigens ook gratis aangeboden door Affligemse handelaars. Dankzij sponsoring hadden de organisatoren net voor de benefiet al maar liefst 6.000 euro verzameld. “En uiteindelijk kunnen we nu een fenomenaal bedrag van 26.089,15 euro schenken aan Kom Op Tegen kanker”, klinkt het. “Het bedrag werd verzameld door het openhouden van het café anderzijds, maar anderzijds ook door de veiling van oude attributen van café Den Bert.” Zo werd onder meer de originele lichtreclame van Jupiler geveild én een emaille bord van Palm. “We danken iedereen voor de spontane medewerking, de aanwezigheid en vooral voor de warmte, liefde en tederheid die het evenement met zich heeft meegebracht”, besluiten de Essoboys. “Verder hopen we dat het bedrag deel zal zijn van een bredere gedragenheid die nog vele mensenlevens mag redden.” Het goed doel werd gekozen omdat Marc De Cock, de laatste uitbater van het café, in november 2018 overleed aan een uitgezaaide longkanker.