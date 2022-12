BarryRock levert 2.000 euro op voor Belgische Cardiologische Liga

Bart Arijs overleed in februari 2021 compleet onverwacht op 43-jarige leeftijd. Bart, die deel uitmaakte van een vriendengroep die naar verschillende festivals in binnen- en buitenland trok, was wel hartpatiënt. Om hun vriend te herdenken organiseerden de vrienden eind oktober BarryRock in De Patro in Hekelgem. Dankzij de mooie opkomst kan er nu 2.000 euro worden geschonken aan de Belgische Cardiologische Liga, een vzw die zich al meer dan 50 jaar inzet voor preventie van en sensibilisering over cardiovasculaire ziekten. De Cardioliga zal met deze schenking screening organiseren om risicofactoren op te sporen bij de bevolking die in kansarmoede leeft. “BarryRock bleek de perfecte manier om Bart te vieren”, aldus Barts broer Koen. “Iedereen heeft een fantastische avond meegemaakt én we kunnen iets waardevol bijdragen aan ons goede doel.” De organisatoren plannen momenteel een tweede editie in het najaar van 2023. Meer informatie is te vinden op barryrockfestival.be.