Balleistraat week lang afgesloten door werken

Ternat Dieven slaan zwaar toe bij band van Wim Soutaer: “Mijn gitaar is al aangeboden in de regio Kortrijk”

Dieven zijn in Ternat aan de haal gegaan met instrumenten van Soulbrothers, de groep van Wim Soutaer, en een digitale mengtafel van Studio Haifax. Alles samen goed voor een waarde van 25.000 euro. “De financiële waarde is misschien niet gigantisch, maar sentimenteel is dit wel een klap”, zegt Wim Soutaer. “Mijn gitaar is onvervangbaar.”

14 juni