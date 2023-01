Asse en Affligem verzetten zich tegen windturbineprojecten in hun gemeente: “Voorstander groene energie, maar niet op die locatie”

Nadat eerst al een actiecomité van zich liet horen, kaartte oppositieraadslid Erik Beunckens (ZellikRelegem-Volk) het windturbinedossier aan tijdens de laatste gemeenteraad. Elicio, een dochteronderneming van Nethys, wil in de buurt van het Torenhof in Kobbegem en langs de Oude Merchtemsebaan in Relegem windturbines inplanten. Nethys is overigens de operationele arm van intercommunale Enodia, het voormalige Publifin. Niet onbekend wegens de vele corruptieschandalen. “Geen idee hoe ze in Asse zijn terechtgekomen, maar ze willen dus twee mastodonten plaatsen”, sprak Beunckens. “Nog hoger dan de exemplaren in Mollem. Wij zijn pro windturbines, maar dan wel op de juiste plaats. In dit dossier wordt geen rekening gehouden met de fauna en flora, laat staan met de gezondheid van de mensen. Het gaat hier om waardevol agrarisch gebied.”

Schepen Peter Verbiest (N-VA) gaf het duidelijke standpunt van het bestuur weer. “Ons bestuur beschikt over een eerder opgestelde visienota waarin principes en voorwaarden staan opgesomd”, klinkt het. “Een belangrijk punt is communicatie met de bevolking om zo een draagvlak te creëeren. Nog een manier om dat draagvlak te creëeren is door het een project van en voor de bevolking te laten zijn, door mensen te laten participeren zoals bijvoorbeeld bij coöperaties. In dit geval is er geen enkel overleg geweest en dus ook geen enkele vorm van participatie. Ook niet met ons als bestuur: wij kregen het project in de brievenbus nadat het was ingediend in het omgevingsloket. Wie vielen toen ook uit de lucht. Dit project strookt dus met heel wat punten waardoor we moeilijk positief advies kunnen geven. Maar ons advies enkel daarop baseren zou te zwak zijn. Daarom zullen we ook andere punten aanvoeren. Zo staat windturbine twee volgens ons te dicht bij de woningen van de Goede Luchtwijk. Over de inplanting van de elektriciteitscabines is niet nagedacht, evenmin over de nodige werfwegen voor de bouw. Er is geen groenbuffer en er is geen natuurtoets. We vinden te weinig zaken terug over akkervogels en over de trekroutes van vogels. Het tracé van de kabels tussen cabines en hoogspanningsnet zijn ondermaats aangebracht op de plannen. Indien de Vlaamse regering toch een vergunning zou afleveren, gaan we zeker en vast in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.” Ook Groen volgt deze redeningeren. “Windenergie blijft voor ons belangrijk, maar niet op de manier zoals het hier gebeurt en dus zijn we tevreden dat de meerderheid negatief zal adviseren”, zei raadslid Finke Jacobs.