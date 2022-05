Affligem pakt uit met nieuw logo en nieuwe huisstijl: “We gaan voor uniformiteit en professionalisme”

AffligemHet lokaal bestuur van Affligem neemt voor haar communicatie afscheid van het wapenschild en lanceert een gloednieuw gemeentelijk logo. Al wordt er niet alleen van het wapenschild afscheid genomen. “Zowat elke dienst had intussen al een eigen logo met eigen kleuren uitgewerkt”, klinkt het. “We gaan nu voor uniformiteit. En het moment is goed gekozen, want het was tijd om ons briefpapier te vervangen.”

Maak kennis met het nieuwe logo van het lokaal bestuur Affligem: een lelie in een ‘rode’ driehoek waarin ook twee hopbellen te vinden zijn. Verwijzingen troef. “Om te beginnen is de lelie ook terug te vinden in het wapenschild van de gemeente Affligem”, klinkt het. “De hopbellen hoeven weinig uitleg: een verwijzing naar de rijke Affligemse hopcultuur. Naast de twee onderste hopbellen is er boven de lelie nog een rood vlak. Drie delen dus, die elk verwijzen naar de drie deelgemeenten: Essene, Hekelgem en Teralfene. Maar dan is er ook nog de kleur van het logo. Zeg niet zomaar rood tegen die kleur. “Het is een afgeleide van de kleur ‘keel’”, gaat het verder. “Deze heraldische naam ‘keel’ verwijst naar moed en opoffering in het verleden. Het is een kleur die overigens ontleend is aan die van de abdij: zilver op keel.” Tot slot valt in het geheel ook de letter A te herkennen, uiteraard een verwijzing naar de eerste letter van de gemeente.

“We maken duidelijk een doorstart waarbij we ook willen tonen dat we creatief zijn”, zegt burgemeester Walter De Donder (CD&V). “Juridisch zijn OCMW en gemeente voorlopig nog twee aparte juridische entiteiten, al zijn we op het terrein al jaren één – sinds 2015 ook in hetzelfde gebouw. Eén van de redenen om voor een uniform logo en een uniforme huisstijl te gaan. Maar het gaat eigenlijk nog verder. Zowat elke dienst was wel bezig met een eigen logo in eigen gekozen kleuren. Veel verschillende logo’s en kleuren dus waardoor het soms zelfs niet meer helemaal duidelijk was of briefwisseling wel van de gemeente kwam. Elke gemeentelijke dienst gaat zich vanaf nu aan dezelfde regels van de huisstijl houden voor alle externe en interne communicatie. En we werken dus allemaal onder hetzelfde logo.” Voor sommigen ook jammer dat er afscheid wordt genomen van het wapenschild. “Maar je zal dat wel nog terugvinden, zoals bijvoorbeeld aan de ingang van het gemeentehuis of op de trouwboekjes”, klinkt het. “Er is een duidelijk onderscheid: het wapenschild is van de gemeente, het logo is van het lokaal bestuur.”

Niet lokaal gekocht

Het ontwerp van het logo kostte de gemeente 500 euro. Om een ontwerper te vinden werd een wedstrijd uitgeschreven op het platform 99design.com. Dat kon in het verleden op onbegrip bij de oppositie rekenen. “Het schepencollege heeft nog maar eens een manier gevonden om wat belastinggeld over de balk te gooien”, liet oppositieraadslid Stijn Stassijns (N-VA) eerder al optekenen. “Eén van de laureaten blijkt dan nog iemand uit Tunesië te zijn die alleen het Arabisch machtig is. De andere spreekt wel vlot Engels. Dit terwijl het bestuur uitroept om lokaal te kopen.” Een populistische uitspraak, zegt schepen Tim Herzeel (Open Vld). “Zoiets moet sowieso volgens een aanbesteding verlopen en we kunnen dus niet zomaar een Affligems bureau aanstellen”, zegt hij. Het ontwerp verliep overigens in overleg met het communicatieteam van de gemeente.

Kostprijs

Grootste kost moet wel de website zijn: 13.600 euro, exclusief btw. “De oudere die intussen elf jaar oud was was te fel verouderd en ook de veiligheid voldeed niet meer”, klinkt het. “We waren meermaals het slachtoffer van cyberaanvallen waardoor de site ook meermaals onbereikbaar was voor surfers. Voorts is de huisstijl door ons jong en dynamisch communicatieteam uitgewerkt. Briefpapier enzovoort hoeven we niet te vervangen. We gebruiken nog materiaal van enkele legislaturen geleden. Maar die voorraad slinkt en het werd dus sowieso tijd om een nieuwe voorraad in te slaan.”