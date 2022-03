50-plussers kunnen zich inschrijven voor Sporteldag

Liedekerke Liedekerke bereidt zich voor op vluchtelin­gen­stroom: “250 Oekraïners volgens ‘worstcase­sce­na­rio’”

De gemeente Liedekerke vangt vanaf volgende week twaalf Oekraïense vluchtelingen op. Die verblijven gedeeltelijk bij opvanggezinnen en gedeeltelijk in opvanglocaties van de gemeente zelf. Voorlopig is het nog onduidelijk hoeveel personen de gemeente nog moet opvangen. “In de wandelgangen valt het getal 250 al”, klinkt het. “Maar dat is is niet officieel. In ieder geval bekijken we om een personeelslid halftijds aan te stellen voor deze problematiek.” Volgende week komen ook alle schooldirecties bij elkaar.

18 maart