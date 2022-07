Zomerbar Bar Zomer opent de deuren vanop nieuwe locatie: “Elke dag wel iets te beleven”

AartselaarDe Aartselarenaren kunnen ook deze zomer weer genieten van een zomerbar in de eigen gemeente. Thomas Bruggeman (23) en Ilan Belderbos (22) organiseren net als vorig jaar Bar Zomer. Al is die deze keer wel te vinden op een nieuwe locatie.

Vorige zomer bevond Bar Zomer zich op de weide van boer Cornelis in de Vluchtenburgstraat. Maar voor dit jaar zijn organisatoren Thomas Bruggeman en Ilan Belderbos - die voor technische ondersteuning worden bijgestaan door Jordy Vogels (23) - het elders in Aartselaar gaan zoeken. “We hadden met boer Cornelis maar een afspraak voor één zomer. Dus zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie. In samenspraak met de gemeente zijn we uiteindelijk hier terechtgekomen, op het Oeyvaersbosch.”

De nieuwe stek heeft heel wat troeven. Ruim genoeg, rustig en vlot bereikbaar. Net als de weide van Boer Cornelis ligt ze vlakbij de A12 en de N171, maar toch midden in het groen. “Het belangrijkste voordeel is dat we nu dichter tegen de dorpskern liggen”, meent Thomas. “Voor veel inwoners bleek het vorig jaar een drempel dat ze de A12 moesten oversteken om tot bij ons te geraken. Dat zal nu dus minder nodig zijn.”

Zelfgemaakte pizza’s

Je kan in Bar Zomer niet alleen terecht voor een drankje, er worden ook zelfgemaakte pizza’s aangeboden. Verder staan er ook nog heel wat activiteiten gepland. “Elke dag zal er wel iets te beleven zijn. Op donderdag doen we een promo rond onze cocktails en mocktails, op vrijdag komt een DJ voor wat zomerse muziek zorgen, op zaterdag voorzien we entertainment met een quiz, een goochelshow of een optreden en zondag wordt een familiedag met kinderanimatie. We gaan ook tv-schermen hangen waarop je de belangrijkste sportwedstrijden zal kunnen volgen.”

Bar Zomer is nog tot zondag 4 september wekelijks geopend van donderdag tot en met zondag. Alle info over de openingsuren en de activiteiten is hier te vinden.

