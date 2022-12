ZoMaar Aartselaar weer op de planken met komedie

Antwerpen "Beste nieuwe Antwerpe­naar, u bent bedankt": zo'n 3775 'studenten' krijgen inburge­rings­at­test in stadhuis

Abdullah (19), Parsa (19) en een honderdtal metgezellen werden gisteren in het stadhuis in de bloemetjes gezet met een volwaardige inburgeringsceremonie. Dit omdat ze met glans hun inburgeringsattest behaalden en zich nu dus ook Antwerpenaar mogen noemen. Voor velen is het nog maar het begin van een nieuw leven in de koekenstad: “Nederlands moeilijk? Ik sprak het al na een jaar!”

