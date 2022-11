Yves Hulin is nieuwe fractieleider voor N-VA

Antwerpen Ook Antwerps kopstuk in cel in Dubai na Europese actie tegen drugskar­tel

De Europese politieorganisatie Europol heeft in zes landen 49 verdachten gevat die verdacht worden van grootschalige internationale drugshandel. Enkele kopstukken zijn opgepakt in de Verenigde Arabische Emiraten die tot nu toe golden als vrijhaven voor de drugsbaronnen. Eén van de gearresteerden is Hoesny A., één van de grootste drugscriminelen uit Antwerpen. Deze zomer werd in zijn entourage zo'n 1 miljoen euro in beslag genomen.

28 november