Woningprijzen in Aartselaar gaan lichtjes omhoog

Aartselaar Aartselaar voert nieuw marktregle­ment in: “Verkoop van levende dieren wordt uitgedoofd”

De gemeenteraad heeft een nieuw gemeentelijke marktreglement gestemd. Dat is tot stand gekomen in samenspraak met de marktkramers en moet zorgen voor een veiligere, meer diverse markt. Ook de verkoop van levende dieren wordt aan banden gelegd. “Dat is niet diervriendelijk”, klinkt het.

12 september