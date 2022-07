William Bouva te gast op Bar Zomer

William Boeva is de grappigste dwerg van de Lage Landen. Gewapend met een mond groter dan zijn gestalte, een kunstheup en een handvol grappen trekt hij in 2009 richting comedycafé The Joker in Antwerpen, om er keihard op zijn gezicht te gaan. Maar Bouva heeft van het podium geproefd en zet door. Al snel valt hij in de prijzen en maakt hij naam in het comedycircuit, waarna hij ook geregeld opduikt in allerlei tv-programma’s als ‘Scheire en de Schepping’ en ‘De Slimste Mens’.