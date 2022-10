Wijk ‘t Heiken viert jaarmarkt met Sam Gooris en Andrei Lugovski

Het komende weekend wordt opnieuw feest gevierd in de wijk van ‘t Heiken. Op vrijdag 28 oktober kan je vanaf 19.30 uur deelnemen aan een quizavond. Ploegen van maximaal zes personen kunnen zich inschrijven op tel. 03 887 05 01. Zaterdag 29 oktober staat in het teken van het mosselsouper. Vanaf 12 uur kan je er terecht om mosselen à volonté te komen smullen. Wie erbij wil zijn, moet zich wel inschrijven via tel. 03 887 05 01.

Op zondag 30 oktober is het uitkijken naar de kaartprijskamp om 14.30 uur, het groot vuurwerk om 19 uur en de bingoavond om 20 uur. Op maandag 31 oktober volgt Heikens jaarmarkt, met om 14 uur een paardenprijskamp, om 15 uur optredens van onder meer Patrick Onzia en Andrei Lugovski en om 20 uur een bal met discobar en optredens van Hits on Tour en Sam Gooris. Doorlopend kunnen kinderen zich aan uitleven op de kindermolen of aan het schiet- of viskraam.

Alle activiteiten vinden plaats in de verwarmde feesttent op de parking van café Belle Vue in de Reetsesteenweg 75. De toegang is gratis.

