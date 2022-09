Wielerdames strijden in Aartselaar om Grote Prijs Beerens: “Wielerwedstrijd op hoog niveau”

Aartselaar/Kontich/BoomDe jaarmarkt is maar net achter de rug of in Aartselaar mogen ze zich alweer opmaken voor een volgende evenement: de Grote Prijs Beerens. Die brengt op zondag 4 september 25 internationale damesploegen aan de start.

Aartselaar staat zondag in het teken van het vrouwenwielrennen. Met een wedstrijd van de Dames Elite van niveau UCI 1.1 - de slotrit van de SKM Ladies Cycling Cup - zal er in de namiddag ongetwijfeld heel wat koersspektakel te zien zijn. 25 internationale ploegen komen aan de start, met daarbij ook teams uit Canada, Polen en de V.S. De dames zullen drie grote rondes rijden, met doortocht door De Schorre in Boom, en daarna vier plaatselijke rondes in Aartselaar en een stuk van Kontich. Omstreeks 17.15 uur zal bekend zijn wie zich de opvolger mag noemen van de Nederlandse Thalita De Jong.

“Het vernieuwde parcours met verschillende doortochten door De Schorre en de plaatselijke rondes zal zorgen voor een spannende en attractieve finale”, zegt organisator Staf Van Mensel. “Wij hadden ons al in 2016 tot doel gesteld terug een wielerwedstrijd op hoog niveau in onze gemeente te organiseren. Mede dankzij de steun van het gemeentebestuur en de inzet van een grote groep enthousiaste medewerkers zijn wij er in geslaagd op vijf jaar tijd een prachtig event uit te bouwen.”

Wie zondag in Aartselaar moet zijn, houdt best rekening met mogelijke verkeershinder. Op het volledige parcours geldt een parkeerverbod vanaf 6 uur ‘s ochtends. Vanaf 8 uur worden Kapellestraat, Laar, Guido Gezellestraat, Vrijheidsstraat, Hoevelei en Carillolei verkeersvrij gehouden. Plaatselijk verkeer kan op het parcours in de rijrichting van de wedstrijd rijden. In de Della Faillelaan zal verkeer steeds mogelijk zijn. Iedereen wordt aangeraden om te voet of met de fiets naar het centrum te komen en de wagen thuis te laten.

