Wie legt 20 afgerukte vogelkopjes in drinkfontein? “Niet zomaar vandalisme, maar sadisme”

Voetbal Tweede Nationale B Beloften Beerschot en kapitein Tomas Muylder­mans treden zondag aan in Olympisch Stadion: “Hopelijk tekenen de supporters present”

De beloften van Beerschot hebben hun draai gevonden in tweede nationale B, want na een mindere start pakten ze recent zeven op negen. Zondag gaat jong Beerschot tegen Turnhout opnieuw voor de winst. “Dat de match in het Olympisch Stadion wordt gespeeld, is een mooi extraatje”, zegt kapitein Tomas Muyldermans.

19 oktober