Weinig parkeerplaatsen in Lindelei door rioleringswerken: “Vooral probleem tijdens grote begrafenissen”

AartselaarDe rioleringswerken in de Lindelei maken het voor de buurtbewoners niet eenvoudig om voldoende parkeergelegenheid te vinden. Oppositiepartij NAP stelt voor om het nabijgelegen weiland of de parking van AD Delhaize open te stellen, maar dat is volgens schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) geen optie.

De werken in de Lindelei leiden volgens oppositieraadslid Lea Den Abt (NAP) tot enige parkeerproblemen in de buurt. “Zeker tijdens grote begrafenissen blijkt er een tekort aan parkeerplaatsen te zijn. De mensen moeten ofwel naar het sportcentrum, ofwel naar het Cultureel Centrum voor de dichtstbijzijnde parkeerplaats. Sommige buurtbewoners vragen zich echter af of het niet mogelijk is om het nabijgelegen weiland of de parkeerplaats van de AD Delhaize tijdelijk open te stellen.”

“Het weiland is momenteel als stapelterrein ingericht, met veel materiaal dat er gestockeerd ligt en veel machinebewegingen voor leveringen”, reageert schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Het is daardoor niet mogelijk om daar auto’s te laten parkeren. Indien we het verderop op de weide willen organiseren, moeten er dure rijplaten worden aangelegd. De afgelopen werfvergadering werd besloten om daar niet op in te gaan.”

“Met AD Delhaize was afgesproken dat buurtbewoners tijdelijk gebruik kunnen maken van hun uitgebreidere parking. Alleen is er momenteel nog geen parkinguitbreiding, omdat tegen de vergunningsaanvraag in beroep is gegaan. Op dit moment zijn er zelfs minder parkeerplaatsen dan anders, omdat de supermarkt via rijplaten een bijkomende in- en uitrit heeft gecreëerd. In de huidige situatie is het voor de supermarkt dus waarschijnlijk erg moeilijk om tijdens hun openingsuren nog bijkomende parkeerplaatsen te zien ingekomen worden door niet-klanten.”

“Er zijn nog wel wat parkeermogelijkheden in de buurt”, vervolgt Lambrecht. “Bezoekers van het kerkhof volgen momenteel een route via de Baron van Ertbornstraat en Solhofdreef. Parkeren kunnen zij best in de omliggende straten, op het Laar of op de parking van het Cultureel Centrum. Van daaruit is de wandelafstand tot aan het kerkhof beperkt. In de week van Allerheiligen zal de aannemer sowieso niet werken en zal de werf toegankelijk zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.