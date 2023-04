WEER. Vanochtend bewolking in Aartselaar

NMBS wijzigt afspraken voor heraanleg Stations­plein, gemeente moet op zoek naar oplossing: “Uitstellen is geen optie”

De gemeenteraad heeft het aanbestedingsdossier voor de heraanleg van het Stationsplein goedgekeurd. Vervoersmaatschappij NMBS heeft wel laten weten zijn deel niet meer te kunnen financieren zoals afgesproken. “Een zeer onaangename verrassing, zo ver in het dossier”, zegt schepen van Openbare Werken Willem Wevers (N-VA). “We gaan nu kijken of we het project vanuit de gemeente kunnen prefinancieren.”