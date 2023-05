WEER. Mist in Aartselaar vanochtend

Annik Rachel Klaes vindt in schilder­kunst late roeping: “Muziek bepaalt mee sfeer en kleur in mijn werk”

De Antwerpse kunstenares Annik Rachel Klaes (67) pakt nog tot 14 mei uit met haar tentoonstelling ‘Figuring something out’ in de nieuwe 5D Ruimte, vlakbij de Voetgangerstunnel. “Muziek bepaalt mee de sfeer en de kleur in mijn werk.”