Wagen uitgebrand in Aartselaar, vermoedens van brandstichting: “Ik weet absoluut niet wie wie ons viseert”

“Toen de brandweer en wij ter plaatse waren, stond de wagen volledig in lichterlaaie”, zegt Reiner Smets, woordvoerder van de politiezone Hekla. “Het vuur is ook even overgeslagen op een bestelwagen, maar een buurtbewoner heeft die gelukkig tijdig een beetje verderop kunnen zetten. De bestelwagen liep aan de zijkant wat schade op. De personenwagen die voor de woning stond, is volledig uitgebrand. Er zijn zeker vermoedens van brandstichting, maar hoe of wat zal verder onderzoek moeten duidelijk maken.”

Eigenaar Farid Chkhachkhi, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nog opkwam voor Open Vld, is enorm geschrokken. “Is het een politieke vijand? Of iets anders ? Ik weet het niet", zegt Farid. “Ik wil in elk geval benadrukken dat ik mij niet inlaat met drugs of andere criminele zaken. Ik weet dus niet wie ons viseert. Mijn dochter van 13 is ook enorm geschrokken want zij heeft de knal gehoord.”