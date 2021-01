Wagen uitgebrand in Aartselaar na brandstichting: “Ik weet absoluut niet wie ons viseert”

“Toen de brandweer en wij ter plaatse waren, stond de wagen volledig in lichterlaaie”, zegt Reiner Smets, woordvoerder van de politiezone Hekla. “Het vuur is ook even overgeslagen op een bestelwagen, maar een buurtbewoner heeft die gelukkig tijdig een beetje verderop kunnen zetten. De bestelwagen liep aan de zijkant wat schade op. De personenwagen die voor de woning stond, is volledig uitgebrand. Er zijn zeker vermoedens van brandstichting, maar hoe of wat zal verder onderzoek moeten duidelijk maken.”

Eigenaar Farid Chkhachkhi, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nog opkwam voor Open Vld, is enorm geschrokken. “Is het een politieke vijand? Of iets anders ? Ik weet het niet", zegt Farid. “Ik wil in elk geval benadrukken dat ik mij niet inlaat met drugs of andere criminele zaken. Ik weet dus niet wie ons viseert. Mijn dochter van 13 is ook enorm geschrokken want zij heeft de knal gehoord.”

Volledig scherm De auto brandde volledig uit. © Marc De Roeck

War on drugs

Het gemeentebestuur van Aartselaar bevestigt intussen dat de auto bewust in brand is gestoken. “Het doet denken aan de talrijke brandstichtingen vanuit het drugsmilieu die in het Antwerpse en de randgemeenten de laatste tijd opduiken”, reageert burgemeester Sophie De Wit (N-VA) verbolgen. “De war on drugs is voor mijn partij belangrijk. In Antwerpen wordt die gevoerd en ook onze lokale politie zet daar hard op in. We rekenen er dan ook op dat justitie alles in het werk zal stellen om te onderzoeken wat hier is gebeurd, de daders te vinden en de reden van de brandstichting te achterhalen, zodat aan deze praktijken onmiddellijk een halt kan worden toegeroepen. Een bewuste brandstichting is voor mij alvast geen fait divers. Zulke zaken horen niet thuis in een aangenaam Aartselaar.”

Burgemeester De Wit heeft alvast vertrouwen in de politiediensten. “Eerder deze week wisten ze nog 1,7 ton cocaïne te onderscheppen in een loods in Aartselaar, na uitstekend speurwerk en een hele goede samenwerking tussen de politiediensten. Het onderzoek naar deze brandstichting zal nu aan het licht moeten brengen of er ook hier een link is met het drugsmilieu.”