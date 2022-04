Vraag voor wekelijkse GFT-ophaling leidt tot pittige discussie: “Je wil onze inwoners op kosten jagen”

ANTWERPEN 100.000e bezoeker van het vernieuwde Steen gevierd

Over de restauratie van het Steen - het oudste bewaard gebouw van Antwerpen - is vorig jaar veel te doen geweest, en dan vooral om de “inspiratieloze” aanbouw van het bezoekerscentrum die op weinig bijval van de Antwerpenaar kon rekenen. Slechte reclame betekent nog steeds reclame, want sinds de heropening in oktober kreeg het Steen al honderdduizend (!) bezoekers over de vloer.

3 april