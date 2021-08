VIDEO. Man wordt meegesleurd op motorkap na ruzie in het verkeer

Kontich Louis (10) speelt hoofdrol in nieuwe musical ‘Het geheim van te veel torens’: “Hier ligt mijn passie”

18:57 Terwijl veel van zijn leeftijdsgenoten genieten van een rustige zomervakantie, is de 10-jarige Louis Maes druk aan het repeteren. Hij bereidt zich voor op de hoofdrol in de musical ‘Het geheim van te veel torens’, gebaseerd op het gelijknamige boek van Mark Tijsmans. De jonge Kontichnaar slijt nog tot eind augustus vijf dagen per week in het repetitielokaal. “Ik hoop hier later mijn beroep van te maken.”