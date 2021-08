Uitslaande brand in kasteel Lindenbos: kwaad opzet wordt niet uitgesloten

ANTWERPEN “Conflict­vrije regeling weer afschaffen op dat kruispunt is waanzin”: Fietsers­bond reageert op dodelijk ongeval in Lange Leemstraat

26 augustus De Antwerpse Fietsersbond is niet te spreken over het terugdraaien van de conflictvrije regeling van het kruispunt waar dinsdagochtend twee zusjes omkwamen in een verkeersongeval. De bond neemt vrijdag deel aan een protestactie voor een veiliger fietsbeleid in de stad. “Het stadsbestuur suggereert dat het conflictvrij maken van het kruispunt daar sowieso gepaard gaat met verkeerschaos en onveilige situaties. Dat is pure nonsens, natuurlijk.”