Toneelstuk geeft publiek de kans om deel uit te maken van volksjury

In ‘De nacht van de zestiende januari’ van de Russische-Amerikaanse schrijfster en filosofe Ayn Rand valt een rijk zakenman van een torengebouw. Is hij zelf gesprongen of werd hij geduwd? Tal van verdachte zaken wijzen in de richting van de secretaresse van het slachtoffer. Maar het is de volksjury die zal beslissen over schuld of onschuld.