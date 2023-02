Tim Peinen vertelt over Duitstalig België

Tim Peinen is historicus noch reisgids, maar behept met een liefde voor Duitstalig België, de kleinste entiteit in de EU met eigen wetgevende macht. Hij trok een jaar lang op pad door het gebied en deelt zijn indrukken in een lezing met de titel ‘Jenseits von Belgien’, ‘aan de kant van België’. Niet als een opsomming van feiten, maar vergezeld van historisch en recent beeldmateriaal schetst hij wie die Duitstalige Belgen zijn en hoe ze vandaag in het leven staan.