Theatergezelschap ZoMaar zoekt nieuwe acteurs

Kontich Kontichs gezin zamelt hulpgoede­ren in voor Oekraïense vluchtelin­gen: “Vrijdag­avond vertrekken we naar Polen”

Ook in Kontich komen stilaan de eerste acties op gang om de Oekraieners te ondersteunen. Stijn Annaert (40) en zijn echtgenote Marzena Sala (39) zamelen momenteel volop hulpgoederen in die zij volgend weekend onder de vluchtelingen gaan verdelen in Polen. “Als het kan, nemen we een jong gezin mee terug om hen in ons land opvang te kunnen geven.”

2 maart