The Great Belgian Songbook geeft concert in ‘t Aambeeld

Antwerpen Van pittige espresso tot glittercap­puc­ci­no: 6 gezellige koffiebars in Antwerpen die je moet bezocht hebben

Mmm... Koffie! Antwerpen telt ontelbaar veel koffiebars: deze selectie dekt dan ook de lading bijlange na niet. Dit lijstje is wél een leidraad voor wie zin heeft in een bakje troost, van Antwerpen-Noord tot in het zuiden van de stad. En we verklappen ook telkens wat je er betaalt voor een espresso, cappuccino of latte.

22 oktober