Technische dienst vindt beeldhouwwerk metershoog in boom: “We staan voor een raadsel”

De technische dienst van Aartselaar heeft dinsdag een opvallende vondst gedaan. In een van de bomen aan het Laar stak op zo’n vijf meter hoogte, verborgen tussen de takken, een replica van de David van Michelangelo. Hoe het beeldhouwwerk daar terecht is gekomen, is op dit moment nog een groot mysterie.

“Een firma was de afgelopen dagen bezig met het hangen van de kerstverlichting in ons dorpscentrum, in de bomen op het Laar en aan het gemeentehuis. In één van de bomen tegenover de kerk viel het oog van een medewerker op iets verdachts. Hij heeft ons toen meteen op de hoogte gebracht, waarna wij ter plaatse zijn gekomen”, doet Kenneth Verschueren, diensthoofd van de technische dienst van Aartselaar, het verhaal.

Groot was de verbazing toen bleek dat er een replica van de David van Michelangelo in de boom stak. Het beeld, zo’n kleine meter groot, zat verborgen tussen de takken op ongeveer vijf à zes meter hoog. Hoe het beeldhouwwerk in de boom terecht is gekomen, hoe lang het er al zat, wie het heeft gedaan en vooral waarom, is een groot raadsel.

Hoogtewerker

“We hebben nog geen antwoorden, maar we hebben wel enkele theorieën”, zegt Kenneth. “Misschien is het beeld gestolen uit een voortuin en heeft men er zich van willen afmaken? Het beeld is niet van steen en weegt dus niet zo zwaar. Je hebt er dus niet noodzakelijk een hoogtewerker voor nodig om het erin te krijgen. Of misschien is het een studentengrap? We denken dat het beeld al vóór de zomer in de boom stak. Toen we in januari de kerstverlichting van vorig jaar uit de boom haalden, zat het er sowieso nog niet in.”

Momenteel heeft de David een plaats gekregen in het technisch centrum van de gemeente in de Oudestraat. Daar hoopt men dat de oorspronkelijke eigenaar het beeld komt ophalen en minstens een paar van de vragen kan beantwoorden. “Voor mij is het alleszins de eerste keer dat ik zoiets meemaak”, lacht Kenneth. “Als ik later op pensioen ga, is dit zeker iets wat ik kan vertellen aan mijn kinderen.”

Volledig scherm Het beeldhouwwerk zat verstopt tussen de takken. © Gemeente Aartselaar

Volledig scherm De David staat nu weer met de voetjes op de grond en kan opgehaald worden in het technisch centrum van de gemeente. © Gemeente Aartselaar