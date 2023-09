IJking ontbreekt: AN­PR-camera’s voor trajectcon­tro­les al meer dan een jaar niet actief

De acht trajectcontroles in Niel blijken al meer dan een jaar buiten dienst. Dat heeft burgemeester Tom De Vries (Open Vld) bevestigd tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond. Oorzaak is het ontbreken van een ijking van de ANPR-camera’s. “Dat is een dure operatie”, zegt de burgemeester. Oppositiepartij Vooruit-Groen dreigt de gemeente in gebreke te stellen.