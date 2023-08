Twee landbou­wers opgepakt tijdens betoging in Antwerpen

Net voor het einde van de betoging van Farmers Defence Force (FDF) is het tot een incident gekomen in Park Spoor Oost. Een betoger stak enkele autobanden in brand. De dikke zwarte rookwolk veroorzaakte onmiddellijk paniekerige telefoontjes naar de brandweer. De dader weigerde zijn identiteit te geven en werd met een collega bestuurlijk opgepakt.