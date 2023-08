update Antwerpse Ring richting Beveren vrijge­maakt na ongeval ter hoogte van Antwerpen-West: nog 50 minuten file vanaf Antwerpen-Noord

Op de Antwerpse Ring is vanmiddag een ongeval gebeurd ter hoogte van Antwerpen-West. Richting Beveren was de linkerrijstrook daar een tijdlang versperd. Rond 15 uur was de weg weer vrijgemaakt, maar er staat nog heel wat file. Je verliest 50 minuten van Antwerpen-Noord tot de Liefkenshoektunnel.