Snookerclub zet niet alleen terras, maar ook biljarttafels buiten: “Als het regent, halen we een zeil boven”

Café De Leug is een bekende naam in de biljart-, pool- en snookerwereld. De zaak beschikt over zeven biljart- en zes snookertafels waar normaliter heel wat spelers zich met krijt en keu komen uitleven. Om die klanten niet in de kou te laten staan, zette uitbater Steve Verelst nu een aantal van zijn biljarttafels buiten op zijn terras. Op die manier kan iedereen die er iets komt drinken, een balletje stoten.

Vochtafwerend laken

“Ik heb hier drie biljart-, twee pool- en één snookertafel opgesteld”, legt Steve uit. “Dat is gebeurd in samenwerking met FourSS, mijn vaste partner in het onderhoud van mijn tafels. De tafels zijn voorzien van een vochtafwerend, waterbestendig laken. Maar bij regenweer nemen we het zekere voor het onzekere en dekken we de tafel af met een regenzeil. Hier tornooien organiseren is momenteel niet mogelijk, maar het is wel een leuke extra voor de klanten. Het afgelopen weekend bleek het concept alvast aan te slaan. Zeker tijdens de zonnige momenten.”